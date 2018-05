Die Gewalt an Schulen gegen Lehrer beschränkt sich nach einer Umfrage unter Schulleitern nicht auf Einzelfälle. Nach einer am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Erhebung unter 1.200 Schulleitern allgemeinbildender Schulen gab es in den vergangenen fünf Jahren an der Hälfte der Einrichtungen direkte psychische Gewalt gegen Lehrkräfte. An jeder vierten Schule wurden Lehrer sogar körperlich angegriffen. An einem Fünftel der Schulen kam es zu Cybermobbing.



Hochgerechnet seien damit rund 45.000 Lehrkräfte betroffen und "ganz bestimmt keine Einzelfälle", sagte der Bundesvorsitzende der Lehrergewerkschaft "Verband Bildung und Erziehung" (VBE), Udo Beckmann. Der VBE hatte Umfrage in Auftrag gegeben.