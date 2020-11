Die Situation der gewerblichen Mieterinnen und Mieter ist derzeit angespannt. Bildrechte: colourbox

Jetzt hätten sie im November auch wieder die Situation bei den klassischen Eigentümern und Vermietern, die eine gemischte Immobilie in Innenstadtlagen hätten, in großen und kleinen Städten, dass es eben wieder Umsatzrückgänge gebe ober gänzliche Schließungen, sagt Hobusch. Da stehe wieder die Frage: Wie kann so eine Stundungsvereinbarung aussehen? Wie gestalte ich das aus? Kann mein Mieter da wieder einfach die Miete nicht bezahlen? Das sei etwas, was sich im Frühjahr sehr schnell im Kopf breit gemacht habe, dass da Bedarf sei.