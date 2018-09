Melanie Zapf will Friseurin werden. Schon einmal hat sie eine Lehre begonnen und abgebrochen, und zwar in ihrer Heimat, einer Kleinstadt in Thüringen. Der Grund war der Verdienst. Melanie sagt: "Da hat man nicht viel Geld verdient, generell bei Ausbildungsberufen. Besonders jetzt nicht bei handwerklichen, wie zum Beispiel Friseurin. Damals hatte ich nur 204 Euro und davon kann man nicht leben im Monat."