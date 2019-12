Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo hat ein Schlichtungsangebot zur Abwendung des Streiks bei Germanwings ausgeschlagen. Die Ufo-Tarifkommission teilte am Samstag in einem Schreiben an ihre Mitglieder mit, das kurzfristige Entgegenkommen der Airline sei kein Grund, den Aufruf zur Arbeitsniederlegung zurückzunehmen.