Ein Mitarbeiter im Werk von Frosta in Lommatzsch bei Dresden verdient rund 760 Euro weniger als ein Kollege in Bremerhaven, erklärt Olaf Klenke von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Diesen drastischen Ost-West-Lohnunterschied wollte die Gewerkschaft jetzt eigentlich anpacken. Doch Corona kam dazwischen.

Die Tarifverhandlungen in der Ernährungsindustrie Sachsen, die Warnstreiks in Betrieben, sie mussten ausgesetzt werden, so Klenke. "Bisher war es leider so, dass die Arbeitgeber nicht bereit waren, darüber zu verhandeln. Also die wollen weiter, dass der Osten Billiglohnland bleibt. Dass die Leute für dieselbe Arbeit weniger Geld bekommen. Und da werden wir auch nicht locker lassen. Wir diskutieren jetzt mit den Betrieben, mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, was die nächsten Schritte sein werden."