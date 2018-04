Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will stärker gegen Gewalt an Frauen vorgehen. Die SPD-Politikerin sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, der Staat müsse dafür sorgen, dass es genügend Angebote gibt, "um Frauen in Gewaltsituationen aufzufangen".

Bund soll Länder unterstützen

In Deutschland gibt es laut der Familienministerin viel zu wenige Zufluchtswohnungen und Frauenhäuser. Der Bund müsse die Länder bei dieser Aufgabe unterstützen. Darüber hinaus brauchten aber auch Frauen Unterstützung, wenn sie das Frauenhaus wieder verlassen. Das Ziel müsse es sein, Frauen dauerhaft aus einer Gewaltsituation zu befreien.



Giffey forderte ein "Aktionsprogramm gegen Gewalt an Frauen und ihren Kindern". Der Bund wolle dazu gemeinsam mit Ländern und Kommunen ein Konzept erstellen. Das Thema solle zudem bei der Frauen- und Gleichstellungsministerkonferenz im Juni auf der Tagesordnung stehen. Auch bei den laufenden Haushaltsberatungen spiele der Kampf gegen die Gewalt an Frauen eine Rolle, versicherte die SPD-Politikerin.

100.000 Fälle jährlich