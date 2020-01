Giffey will Chefin der Berliner SPD werden

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey nimmt Kurs aufs Rote Rathaus in Berlin: Gemeinsam mit ihrem Parteikollegen Raed Saleh will sie die Berliner SPD als Doppelspitze führen und beim nächsten Landesparteitag zur Wahl antreten. Ihr Amt als Bundesfamilienministerin werde sie weiter ausüben, teilte Giffey am Mittwoch mit.