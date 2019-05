Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat eine vergütete Erzieherausbildung in ganz Deutschland gefordert. Die SPD-Politikerin nannte bei der Jugend- und Familienministerkonferenz in Weimar als Ziel: "Die Abschaffung des Schulgeldes deutschlandweit und die Einführung einer Ausbildungsvergütung."

Familienministerin Giffey will mit einer besseren Ausbildungsvergütung den Erzieherberuf attraktiver machen. Bildrechte: dpa Das wäre aus Sicht von Giffey ein wichtiger Schritt gegen den Fachkräftemangel. Zuvor hatte sie sich bereits für höhere Gehälter in Kitas und Horten ausgesprochen. Laut einer Studie für ihr Ministerium fehlen bis 2030 in Deutschland fast 200.000 Erzieher.



Giffeys Länder-Amtskollegen vereinbarten in Weimar, die praxisintegrierte, vergütete Erzieherausbildung zu stärken. Perspektivisch soll sie zur Regel werden. Ferner forderten sie, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern.

Teils muss Ausbildung selbst bezahlt werden

Eine Erzieherausbildung ist in dern Bundesländern unterschiedlich geregelt. Sie dauert in der Regel in Vollzeit drei, in Teilzeit vier bis fünf Jahre. Dabei gibt es in der theoretischen Ausbildung an einer staatlichen Fachschule keine Vergütung. Private und freie Träger können ein Schulgeld erheben. Einige Länder erproben andere Ausbildungsvarianten mit Vergütung.

Die staatlichen Erzieherschulen in Sachsen erheben kein Schulgeld, es können aber Materialkosten anfallen. Wer die Förderbedingungen erfüllt, kann Bafög beantragen. Zudem besteht die Möglichkeit einen Studienkredit aufzunehmen.