Bundesfamilienministerin Franziska Giffey kann ihren Doktortitel behalten. Die Freie Universität Berlin (FU) teilte am Mittwoch mit, dass das Universitätspräsidium einstimmig beschlossen habe, der Ministerin für ihre Dissertation eine Rüge zu erteilen, den ihr verliehenen Grad "Doktorin der Politikwissenschaft" aber nicht zu entziehen. Die Uni nahm sich gut neun Monate Zeit für die Überprüfung, um die sie die SPD-Ministerin gebeten hatte.

Die Internetplattform Vroniplag hatte Anfang Mai erklärt, die Doktorarbeit verstoße in großen Teilen gegen wissenschaftliche Regeln. Als besonders gravierend war der Umgang Giffeys mit Quellen bezeichnet worden. Die Dissertation enthalte "zahlreiche wörtliche und sinngemäße Textübernahmen, die nicht als solche kenntlich gemacht sind", hieß es von der Plattform.



In der Dissertation befasste sich Giffey mit dem Thema "Europas Weg zum Bürger - Die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft". Die Ministerin hatte von 2005 bis 2009 im Bereich Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut promoviert.