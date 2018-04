Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will mehr als 170 "Anti-Mobbing-Profis" an Problemschulen in Deutschland schicken. Das kündigte die SPD-Politikerin in der "Passauer Neuen Presse" an. Hintergrund sind Berichte über Antisemitismus, Rassismus und Mobbing.



Giffey sagte, Schulen und Lehrer bräuchten Unterstützung und Partner. Die Anti-Mobbing-Profis sollten direkt mit den Schülern arbeiten. Dabei solle es um Respekt und Anerkennung gehen, aber auch um Glaube, sexuelle Orientierung, die Stellung von Mädchen und ein freies Leben.



Giffey zufolge stehen für das Programm in diesem Jahr 20 Millionen Euro zur Verfügung.