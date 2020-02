Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will für Vorstände großer Unternehmen eine Frauenquote einführen – möglichst noch in diesem Jahr.

Die SPD-Politikerin sagte dem SWR, vorgesehen sei, dass Börsenunternehmen mit mehr als 2.000 Mitarbeitern und mindestens vier Vorstandsmitgliedern mindestens eine Frau im Vorstand haben müssten. "Reine Männerclubs" seien nicht mehr zeitgemäß. Der entsprechende Gesetzentwurf liege im Kanzleramt. "Wir wollen es in diesem Jahr hinbekommen", sagte Giffey.

Bislang gibt es eine gesetzliche Frauenquote nur für Aufsichtsräte. Demnach müssen seit 2016 die etwa 100 größten börsennotierten und voll mitbestimmungspflichtigen Unternehmen in Deutschland mindestens 30 Prozent der Posten in ihren Kontrollgremien mit Frauen besetzen.

Giffey will nicht länger auf Freiwilligkeit setzen. Bildrechte: dpa

Außerdem schreibt das Gesetz von 2016 für zahlreiche weitere Firmen vor, sich selbst Zielgrößen für den Frauenanteil im Vorstand und in anderen Führungsgremien zu geben. Giffey kritisierte, 70 Prozent der Unternehmen mit Vorständen hätten die Zielgröße Null. "Das geht so nicht."



In den Vorständen gebe es nur zu sieben Prozent Frauen. "Nur mit freiwilligen Bekenntnissen kommen wir nicht weiter", konstatierte die Ministerin.