So lag beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner in Thüringen im Jahr 2016 fast flächendeckend bei unter 60.000 Euro. In vielen Regionen Baden-Württembergs lag das BIP dagegen bei mehr als 65.000 Euro, teils sogar bei 75.000 Euro und mehr. Ähnliche Unterschiede sind auch für Sachsen und Sachsen-Anhalt zu sehen. In anderen Bereichen zeigt sich überdies ein Nord-Süd-Gefälle.



Thüringens CDU-Chef Mike Mohring sagte in einem Interview mit der Zeitung "Freies Wort", dass der "nicht ganz überraschenden Analyse" zu den Lebensverhältnissen in Deutschland nun Taten folgen müssten. Es gehe nicht darum, dass es überall gleich aussehe. "Aber überall in Deutschland müssen die Menschen spüren, dass es bei ihnen vor Ort für sie echt gute Lebenschancen gibt".