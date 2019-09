General Logistics Systems B.V. ist ein Paketdienst mit Sitz in der Nähe von Amsterdam, und vereinigt GLS und die britische Royal Mail in einer Holding. Auch in Deutschland werden viele Pakete von den weißen Transportern mit dem gelben Pfeil und den drei großen Buchstaben GLS geliefert. Im letzten Geschäftsjahr transportierte GLS 634 Millionen Pakete – fast acht Prozent mehr als im Vorjahr. Die Lieferungen in Deutschland werden über Subunternehmer abgewickelt. Kein einziger der deutschlandweit rund 5.000 Fahrer ist direkt bei GLS angestellt.