Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt freut sich über das gute Abschneiden ihrer Partei im jüngsten ARD-Deutschlandtrend. Zu MDR AKTUELL sagte sie, sie sei nicht überrascht, dass die Grünen erstmals auf Platz zwei kommen. Das liege an Themen, aber auch an Haltung, Klarheit und Positionierung, sagte Göring-Eckardt.

Die SPD habe in den letzten Wochen neue Fehler gemacht, so bei den Themen Klimaschutz und Kohle-Ausstieg. Da habe Parteichefin Nahles versucht, Arbeitsplätze gegen Klimaschutz auszuspielen. Göring-Eckardt drückte ihr Bedaurn darüber aus, dass die einstmals so starke Volkspartei so schwach dastehe.