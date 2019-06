Im Zusammenhang mit dem Segelschulschiff Gorch Fock hat das Bundesverteidigungsministerium eine juristische Niederlage erlitten. Dabei geht es um unbezahlte Rechnungen in Höhe von insgesamt 5,1 Millionen Euro.

Die Gorch Fock im Jahr 2008 - das Schiff wird derzeit aufwendig saniert. Bildrechte: dpa

Derzeit liegt der Rumpf der Gorch Fock in Bremerhaven im Dock. Bredo betrachtet den sanierten Rumpf als Pfand. Die Werft hat angekündigt, das Schiff am Freitag nur zu Wasser zu lassen, wenn der Bund offene Rechnungen von 5,1 Millionen Euro bezahlt.



Eigentlicher Auftragnehmer für die Sanierung des Schiffes ist die Elsflether Werft. Diese ging zwischenzeitlich aber insolvent. Das Verteidigungsministerium hatte bereits Geld an die Elsflether Werft überwiesen, allerdings sind Teile davon verschwunden. Deswegen beschäftigt sich mittlerweile auch die Staatsanwaltschaft mit dem Skandal um die Gorch Fock.