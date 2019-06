Der sanierte Rumpf des Schiffes war erst am Freitag nach drei Jahren Bauzeit in Bremerhaven ins Wasser gelassen worden. Derzeit hat er nur einen grau-grünen Schutzanstrich. In einem Dock soll der Rumpf wieder traditionell weiß gestrichen werden. Nächster Meilenstein werde das Stellen der Masten in voraussichtlich einem Vierteljahr sein.