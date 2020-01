Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat am Sonnabend bundesweit vor Supermärkten gegen Massentierhaltung und billiges Fleisch protestiert. Teilnehmer verteilten Flyer mit der Aufschrift "Supermärkte müssen handeln: Schluss mit Billigfleisch!". Nach Angaben von Greenpeace gab es Aktionen in 53 Städten, darunter in Dresden, Halle, Magdeburg und Jena.