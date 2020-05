Greenpeace hat vor einem Auto-Kollaps in Städten infolge der Corona-Krise gewarnt. Laut einer Kurzstudie der Umweltschutzorganisation meiden viele Menschen aus Furcht vor einer Infektion öffentliche Verkehrsmittel. Sie fühlten sich dort nicht mehr sicher. Die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen seien eingebrochen.



Nach einer zwischenzeitlichen allgemeinen Verkehrsberuhigung wegen des Lockdowns wird demnach jetzt wieder mehr Auto gefahren. Der Anteil des Pkw-Verkehrs in deutschen Städten sei während des Lockdowns um rund zehn Prozentpunkte gestiegen – bei deutlicher Abnahme der gesamten Wege und Kilometer.