16.000 wurden 2017 registriert, wobei die Bundespolizei von einer erheblichen Dunkelziffer ausgeht. Neben diesen dauerhaften Grenzkontrollen gibt es mehr oder weniger symbolische stationäre Kontrollen auch an den grenzüberschreitenden Bundesautobahnen. Wirksamer sind da zumeist die Anlass-und Lageabhängige nicht stationäre Grenzkontrollen und die so genannte Schleierfahndung, die Rückschlüsse über illegale Grenzübertritte auch an der deutschen Ost-beziehungsweise Westgrenze zulässt. Noch einmal Ministeriumssprecher Johannes Dimroth: "Für den Zeitraum des Jahres 2017, für unerlaubt eingereiste Personen aus Frankreich, waren es etwas weniger als 4.000, Niederlande 1.654, Polen 2.148, Tschechische Republik 4.035."

Bundesinnenminister Horst Seehofer ist für eine Verstärkung der Grenzkontrollen in Deutschland. Bildrechte: dpa

Für Bundesinnenmister Horst Seehofer belegen die Zahlen, dass die offenen Grenzen zwischen den Ländern im so genannten Schengen-Raum ein Problem sind. Denn Flüchtlinge, die in einem EU-Land abgelehnt wurden, können so durch die EU reisen und es in einem anderen Land erneut probieren. Auch, wenn Freizügigkeit des Personenverkehrs innerhalb der EU prinzipiell natürlich eine große Errungenschaft sei: "Aber diese Freizügigkeit kann nur funktionieren, wenn die Staaten an der Außengrenze Europas die Grenzen auch kontrollieren. Solange dies nicht wirksam erfolgt, müssen wir schauen, dass wir die Menschen in Deutschland schützen durch Grenzkontrollen hier", so Seehofer.