In Luxemburg verhandeln die EU-Innenminister derweil über eine Verbesserung des Schutzes an den EU-Außengrenzungen, um die Binnenkontrollen überflüssig zu machen. Einigkeit besteht über eine Stärkung der EU-Grenzschutzagentur Frontex, die zukünftig 10.000 Einsatzkräfte und mehr Befugnisse haben soll. Dies war eine der Maßnahmen, die auf dem Brüsseler Gipfel zur Flüchtlingspolitik im Juli beschlossen wurden und vor dem Hintergrund des Asylstreits der Union in Deutschland gefasst wurden.



Österreichs Innenminister Herbert Kickl von der rechtsgerichteten FPÖ sprach nach dem Treffen am Freitag von breiter Unterstützung für einen "raschen" und "praxisgerechten" Ausbau von Frontex. Bei den geplanten Einsätzen in Drittstaaten sowie der Hilfe bei Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber gebe es Konsens. Noch geklärt werden müssten Fragen zum Zeitplan und dem konkreten Aufgabengebiet von Frontex. Einige EU-Staaten, darunter Italien und Ungarn, befüchten Eingriffe in ihre staatlich Souveränität.