Seit Sonntag gelten in Deutschland wegen der Ausbreitung neuer Virus-Varianten schärfere Regeln für die Einreise aus Tschechien und dem österreichischen Tirol. So dürfen nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es für Gesundheitspersonal, Lastwagenfahrer und sonstiges Transportpersonal im Güterverkehr. Auch wer aus wichtigen familiären Gründen kommt, etwa zu einer Geburt oder Beerdigung eines Angehörigen, darf einreisen. Die Reisenden müssen sich vorab online anmelden und an der Grenze einen negativen Corona-Test vorlegen. Die Behörden rechnen mit Wartezeiten an den Grenzen, wenn am Sonntagabend wieder der Lkw-Verkehr starten wird.



Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verteidigte in der "Bild am Sonntag" die neuen Reisebeschränkungen. Man habe in Deutschland in jüngster Zeit mit massiven Maßnahmen und enormen Kosten die Infektionszahlen senken können. Das dürfe man jetzt nicht verspielen, sagte der CDU-Politiker.