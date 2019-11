Erst nach mehr als zwei Jahrzehnten, als auf beiden Seiten die Kohle zur Neige ging, gab es eine Annäherung. Nach langen politischen Verhandlungen wurden die zuvor errichteten Grenzanlagen wieder abgebaut und Bagger überquerten die Grenze – der Tagebau Wulfersdorf war wieder geöffnet. Doch außer in Harbke blieb das Loch in der Grenze nahezu unbekannt. Hauptsächlich Bergleute wussten davon, einige verdienten sich zusätzliches Geld als Fluchthelfer. Als die Kohlevorräte 1986 endgültig erschöpft waren, wollte die DDR die Grenzzäune eigentlich wieder aufbauen. Doch dazu kam es vor dem Mauerfall 1989 nur noch stellenweise. Die Fernsehdokumentation dazu sehen Sie ab 13:05 Uhr hier im Livestream.

Als die Bauarbeiten an der Elstertalbrücke bei Pirk im zweiten Weltkrieg vorerst eingestellt wurden, hätten wohl die wenigsten gedacht, dass diese Brücke später zum Einheitssymbol nach einer deutschen Teilung wird. 450 Bauarbeiter hatten ab 1938 rund um die Uhr geschuftet, ein Fundament gebaut, doch dann wurden die Arbeiten zwei Jahre später plötzlich eingestellt – das Baumaterial wurde für den Krieg benötigt. So standen die unfertigen Steinbogen verloren im vogtländischen Elstertal und es dauerte knapp 50 Jahre, bis die Bauarbeiten wieder aufgenommen wurden.

Deutschland war mittlerweile wiedervereinigt und eine Autobahnverbindung zwischen dem sächsischen Plauen und dem bayerischen Hof dringend nötig. In Pirk hatte sich mit der Grenzöffnung ein Verkehrschaos gebildet, auf der Dorfstraße standen tausende Fahrzeuge im Stau. Sie alle wollten nach Hof und umgekehrt. Also besserte eine Nürnberger Baufirma die unzähligen Risse im Fundament der Brücke aus und reinigte sie. Für den Weiterbau konnte sie sogar die alten Granitquader nehmen, die 50 Jahre unter der Brücke gelegen hatten. Am 6. September 1993 wurde die 60 Meter hohe und 500 Meter lange Elstertalbrücke dann endgültig in beide Richtungen freigegeben.