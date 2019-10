Die Große Koalition will Apotheken erlauben, gegen Grippe zu impfen. Das geht aus einem Änderungsantrag hervor, der an das vom Gesundheitsministerium angestoßene Masernschutzgesetz angehängt wurde. Gesetzentwurf war am vorigen Freitag in erster Lesung im Bundestag debattiert worden.