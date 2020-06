Die Spitzen der Großen Koalition wollen am Dienstag ein Milliardenpaket zur Ankurbelung der Konjunktur in der Corona-Krise beschließen. Bei dem Treffen im Kanzleramt am Nachmittag geht es um Maßnahmen für Unternehmen, Familien und Kommunen. Im Gespräch sind unter anderem Anreize zum Autokauf, ein Familienbonus von 300 Euro pro Kind, Steuererleichterungen und eine frühere Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek wirbt für neue Anreize für Forschung und Innovation.