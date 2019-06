Außerdem wird künftig unter bestimmten Bedingungen eine Einreise zur Suche eines Arbeits- oder Ausbildungsplatzes für sechs Monate ermöglicht. IT-Spezialisten können ohne formalen Abschluss mit einem Nachweis von drei Jahren Berufserfahrung auf Arbeit in Deutschland hoffen.

Für abgelehnte Asylbewerber, die nur geduldet, aber ansonsten gut integriert sind, soll es eine Beschäftigungsduldung geben, wenn sie bereits anderthalb Jahre in einem regulären Job gearbeitet haben. Sie wird beschränkt auf Menschen, die bis August 2018 eingereist sind und läuft 2023 aus.

Ausreisepflichtige Asylbewerber sollen künftig effektiver abgeschoben werden können. Bildrechte: dpa

Im Gegenzug sieht das "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" für abgelehnte und ausreisepflichtige Asylbewerber schärfere Regelungen zur Beendigung ihres Aufenthalts vor. So sollen bundesweit Wohnungen durchsucht werden dürfen, um Abzuschiebende zu finden.



Außerdem soll es härtere Strafen für Asylsuchende geben, die an der Aufklärung der eigenen Identität nicht mitwirken. Dazu zählen Wohnsitzauflagen, ein Beschäftigungsverbot, Leistungskürzungen und die Inhaftierung, um die Mitwirkung an der Identitätsklärung zu erzwingen.