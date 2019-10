Die Große Koalition will Anfang November ihre Halbzeitbilanz vorlegen. Darauf haben sich SPD und CDU/CSU am Sonntagabend im Koalitionsausschuss geeinigt.

Vor allem für die SPD werden diese Schlussfolgerungen richtungsweisend: Die Sozialdemokraten hatten auf die Halbzeitbilanz gedrängt. Anhand dieser wollen sie im Dezember über ihre Zukunft in der Koalition beraten.

Vor der Sitzung am Sonntag hatte es in Koalitionskreisen geheißen, der Ausschuss wolle sich auch über die Prioritäten unterhalten, die sie in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode setzen wollen. Ob das Thema war, wurde allerdings nicht bekannt.