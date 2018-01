Die Union will den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem (subsidiären) Schutz über den März 2018 hinaus aussetzen. Die SPD lehnt das ab. Aus der Union kommt der Kompromissvorschlag, den Familiennachzug weiter ausgesetzt zu lassen, aber neue Härtefall-Regelungen zu schaffen.

Die CSU will das Alter angeblich minderjähriger Flüchtlinge künftig obligatorisch prüfen. Bildrechte: dpa Allerdings pocht die Union darauf, die Zuwanderung aus humanitären Gründen auf 200.000 Personen im Jahr zu begrenzen. Die SPD sieht darin eine faktische Obergrenze und damit einen Verstoß gegen die Genfer Flüchtlingskonvention und das deutsche Asylrecht.



Strittig sind auch die Forderungen der CSU, Asylbewerbern künftig 36 Monate, statt bisher 15, nur einen Grundbedarf statt des vollen Sozialhilfesatzes zu zahlen. Die SPD hält auch das nicht für verfassungskonform.



Außerdem plädiert die CSU für obligatorische Alterstests angeblich minderjähriger Flüchtlinge, wozu auch medizinische Untersuchungen gehören. Die SPD ist gegen generelle Altersfeststellungen und will an der bestehenden Regelung festhalten, wonach Tests lediglich im Zweifelsfall möglich sind.

Beim Thema ausländischer Fachkräfte sehen sowohl Union wie SPD Handlungsbedarf. Die SPD will ein modernes Einwanderungsrecht schaffen, das den Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte ermöglicht und legale Einwanderung etwa durch ein Punktesystem steuert.



Die Union ist da zurückhaltender. Sie hat sich für ein "Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz" ausgesprochen, in dem bestehende Regelungen zusammengefasst und wenn nötig effizienter gestaltet werden.

Sowohl Union und SPD wollen kleinere und mittlere Einkommen steuerlich entlasten. Bildrechte: Colourbox.de Die SPD will Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkommen, Familien mit Kindern und Alleinerziehende um 15 Milliarden Euro entlasten. Vor allem soll der Soli für Einkommen unterhalb der 52.000-Euro-Grenze abgeschmolzen werden. Der Grenzwert für den Spitzensteuersatz soll auf 76.000 Euro angehoben werden. Bisher sind es 54.000 Euro. Im Gegenzug will die SPD erreichen, dass große Einkommen und hohe Vermögen stärker zur Kasse gebeten werden. So soll der Spitzensteuersatz auf 45 Prozent angehoben werden. Auch eine Reichensteuer kann sich die SPD vorstellen.



Auch die Union will die Steuern bei unteren und mittleren Einkommen senken und stellt ebenfalls eine Entlastung von 15 Milliarden Euro in Aussicht. Der Spitzensteuersatz soll nach den Vorstellungen von CDU und CSU künftig erst ab 60.000 Euro Jahreseinkommen erhoben werden. Steuererhöhungen für Besserverdiener lehnt die Union aber ab.



Einig sind sich Union und SPD darin, den Solidaritätszuschlag schrittweise abzubauen. An der schwarzen Null, also einem Haushalt ohne neue Schulden, will die Union nicht rütteln.

Die SPD pocht auf das Recht, von Teilzeit in Vollzeit zurückkehren zu können. Sie will zudem die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen sowie die Abschaffung grundloser Befristungen durchsetzen. All das war schon in der vorhergehenden Koalition gescheitert. Zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf will die SPD eine Familienarbeitszeit mit einem Familiengeld schaffen. Die Union hält von diesen Plänen nichts.

Die SPD sieht beim Thema rente großen Reformbedarf, die Union nicht. Bildrechte: IMAGO Die SPD will ein weiteres Absinken des Rentenniveaus verhindern. Sie fordert staatliche Garantien, um es auf dem jetzigen Stand von etwa 48 Prozent bis 2030 zu halten. Perspektivisch soll das Niveau sogar wieder auf 50 Prozent steigen. Die Union sieht dagegen derzeit keinen größeren Reformbedarf.



Ein wichtiges Anliegen der SPD ist zudem die Einführung einer Solidarrente, also einer Mindestrente für langjährig Versicherte. Wer 35 Jahre oder länger Beiträge gezahlt hat, soll demnach mehr Rente bekommen als die Grundsicherung. Die Union lehnt das als nicht bezahlbar ab. In ihrem Wahlprogramm regen CDU/CSU lediglich die Einrichtung einer Rentenkommission an.

Die SPD will alle Menschen auf die gleiche Weise versichern und dazu eine sogenannte Bürgerversicherung einführen, in der auch Beamte und Selbstständige sowie Angestellte mit hohen Einkommen Mitglied sein sollen. Das läuft auf eine Abschaffung der privaten Krankenversicherung hinaus. Eine solche Einheitsversicherung lehnt die Union strikt ab. Sie will am Nebeneinander von gesetzlicher und privater Versicherung festhalten.



Außerdem will die SPD, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer künftig wieder zu gleichen Anteilen in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen. Die Zusatzbeiträge, die nur die Arbeitnehmer belasten, sollen demnach wegfallen.



Schnell einig werden könnten sich Union und SPD bei Verbesserungen im Pflegesektor. Hier geht es beiden Lagern vor allem um mehr Pflegepersonal und eine bessere Qualität.

Die CDU/CSU will den Kinderfreibetrag in zwei Schritten auf das Niveau des Erwachsenenfreibetrags anheben und das Kindergeld entsprechend erhöhen. Die SPD will Kindergeld und Kinderzuschlag zu einem erweiterten Kindergeld zusammenfassen.

Die SPD will die bisher wirkungslose Mietpreisbremse neu gestalten. Die Union blockt ab. In ihrem Wahlprogramm heißt es: "Wohnungsbau ist der beste Mieterschutz."

Die SPD will den Glyphosat-Einsatz in Deutschland einschränken. Bildrechte: IMAGO Agrarminister Christian Schmidt (CSU) hatte gegen das Votum von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) bei der Glyphosat-Abstimmung in der EU dafür gesorgt, dass die Genehmigung für den Unkrautvernichter um fünf Jahre verlängert wurde. Die SPD plädiert nun dafür, dass der Einsatz des Pflanzengifts in Deutschland massiv eingeschränkt wird.

Die Union will die Ausgaben für Verteidigung entsprechend einer Nato-Vereinbarung schrittweise bis zum Jahr 2024 in Richtung zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Die SPD lehnt das ab.