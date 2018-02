Die potenziellen Koalitionäre von Union und SPD wollen am Wochenende Lösungen für ihre beiden letzten großen Streitpunkte suchen. Besonders strittig könnte es bei der Abschaffung von sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen zugehen.



Rund 1,4 Millionen Arbeitnehmer arbeiten in Deutschland in dieser Beschäftigungsform. Unternehmer verteidigen sie als flexibles Instrument. Gebe es die Form nicht, würde man auf Leiharbeit oder freie Mitarbeit ausweichen, heißt es von vielen Firmen. Viele Beschäftigte beklagen jedoch die Jobunsicherheit. Die SPD will die sachgrundlosen Befristungen abschaffen, auf Seiten der Union ist der Widerstand groß.

SPD will im Gesundheitsbereich nachverhandeln

Zugleich will die SPD einen Teil ihres von der Union vehement abgelehnten Konzepts einer Bürgerversicherung durchsetzen - auch mit Blick auf die vielen Skeptiker, die es an der Parteibasis gegen eine Neuauflage der Großen Koalition gibt. So fordert die SPD einheitliche Arzthonorare für privat und gesetzlich Versicherte. Das lehnt die Union bislang ab.

Verhandlungsende könnte offen sein

CDU, CSU und SPD treffen sich am Vormittag zunächst zu getrennten Verhandlungen, später sollen die Fach-Arbeitsgruppen über die verbliebenen Konfliktpunkte verhandeln. Ob bis Sonntagabend tatsächlich eine Einigung vorliegen wird, ist noch offen. In Verhandlungskreisen rechnet man mit einer Verlängerung. Montag und Dienstag sind als Puffertage festgelegt.

Einigung auf Zuwanderungsgesetz