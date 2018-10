Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten sollen künftig zur Arbeitsplatzsuche für sechs Monate nach Deutschland einreisen dürfen. Das hat die Bundesregierung in einem Eckpunktepapier zur Arbeitsmigration beschlossen.

Demnach sollen künftig mehr Ausländer mit einer Berufsausbildung kommen können als heute - sofern sie Deutschkenntnisse haben und ihr Lebensunterhalt gesichert ist. Der Gesetzentwurf soll bis Ende des Jahres in der Regierung abgestimmt und dann im Bundestag beraten werden.

Eine Regelung für abgelehnte Asylbewerber, die mit einem Duldungsstatus in Deutschland leben, fehlt in dem Konzept. Es heißt lediglich: "Am Grundsatz der Trennung von Asyl und Erwerbsmigration halten wir fest." Man werde aber im Aufenthaltsrecht klare Kriterien für Geduldete definieren, die durch ihre Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt sichern und gut integriert sind.