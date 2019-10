Andreas Grunwald hat gleich zwei Meisterbriefe: Er hat den Polster-Meister noch aus DDR-Zeiten und den Raumausstatter-Meister, den er nach der Wende obendrauf gesattelt hat. In seinem Geschäft in der Innenstadt von Halle stapeln sich Stoffe, Gardinen und Kissen bis zur Decke.

Grunwald freut sich über die Rückkehr der Meisterpflicht. Dass sie in seinem Gewerk, der Raumausstattung, überhaupt aufgehoben wurde, ärgert ihn aber immer noch maßlos.

Wenn ich sage, das kann ich mit einer Umschulung in drei Wochen oder ähnlich kurzen Maßnahmen erreichen, dann kann ich nicht von einer Gesellschaft erwarten, dass man solche Berufsgruppen hoch achtet.

Grunwald zufolge ist damit die Nachfrage, sich so einer Ausbildung überhaupt zu unterziehen, für einen Lehrling sehr gering. Sie sei in den letzten 15 Jahren fast auf null zurückgegangen.

Während die Azubi-Zahlen schrumpfen, hat sich die Zahl der Raumausstatter in den letzten 15 Jahren Statistikern zufolge verdreifacht. Darunter sind viele Soloselbstständige, die nebenbei auch noch Parkett und Fliesen verlegen. Auf Druck der Handwerkskammern soll nun der Meister in diesen Berufen zurückkommen. Eine der Begründungen: Nur so könne das immaterielle Kulturerbe gewahrt werden.