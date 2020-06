220 Milliarden Euro Scholz plant Rekord-Neuverschuldung

Jahrelang war die schwarze Null, also ein ausgeglichener Etat, das Mantra der Großen Koalition. In der Corona-Krise nun plant Finanzminister Scholz in diesem Jahr neue Schulden von knapp 220 Milliarden Euro. Die Opposition moniert eine soziale Unwucht und Verschuldung auf Kosten der nächsten Generation.