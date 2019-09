Union und SPD ringen weiter um eine gemeinsame Klimastrategie. Bei einem Koalitionsgipfel am Freitagabend blieben einige Punkte offen.

Damit bleibt unklar, auf welche konkreten Belastungen sich Bürger und Wirtschaft durch die CO2-Bepreisung im Verkehr, beim Heizen und Stromverbrauch einstellen müssen. Die Koalitionsspitzen wollen am kommenden Donnerstag nacharbeiten. Die Vereinbarungen sollen anschließend vom Klimakabinett beschlossen werden.

Der SPD-Umweltpolitiker Miersch deutete an, dass seine Partei nicht mehr auf ihrer Forderung nach einer CO2-Steuer beharren werde. Jedoch dürfe die von der Union vorgeschlagene Alternative des Handels mit CO2-Zertifikaten im Verkehrs- und Gebäudebereich nicht allein Marktmechanismen überlassen werden. Dann drohten soziale Verwerfungen.

Auch SPD-Umweltministerin Svenja Schulze erklärte am Freitag, sie klebe nicht am Modell CO2-Steuer . Als möglichen Kompromiss nannte Miersch, beim Zertifikatepreis vorab Höchst- und Mindestschwellen festzulegen, um die Belastungen für die Bürger abzufedern.

Handel mit C02-Zertifikaten Die Union will einen CO2-Preis über den Verkauf von Rechten zum CO2-Ausstoß. Diese Rechte müssten von Großhändlern etwa von Benzin, Heizöl oder Gas erworben werden. Der Staat soll zudem die jährliche Ausgabe verknappen. Unterm Strich würde das ähnlich wie eine Steuer wirken und fossile Brennstoffe verteuern.

Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte in ihrem Videopodcast für die kommende Woche "wichtige Entscheidungen" an. Sie sprach von einem "wirklichen Kraftakt" zum Erreichen der Klimaziele bis 2030. In der Instrumentenfrage zur CO2-Reduzierung sprach sie sich für eine Bepreisung aus - die aber die Bürger nicht belasten solle. Die Koalition wolle "wirtschaftlich vernünftig und sozialverträglich handeln".