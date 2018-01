Bei der Größenordnung dieser Spielräume kommen Sondierer und der Bundesrechnungshof immerhin noch zu gleichen Ergebnissen, sagt dessen Sprecher Martin Winter: "Der Bundesrechnungshof hält den jetzt in der öffentlichen Debatte oft genannten Finanzspielraum von etwa 45 Milliarden Euro für 2018 bis 2021 durchaus für plausibel und nachvollziehbar, um damit jetzt in den nächsten vier Jahren Maßnahmen zu ergreifen."

Man könnte also denken, die Rechnung geht einigermaßen auf. Wäre da nicht der Bundesrechnungshof. Dessen Präsident glaubt, es reicht nicht. Sein Sprecher Martin Winter erklärt es so: "Wenn man sich das Sondierungspapier anschaut, dann sind insbesondere die Bereiche des Rentensektors, aber auch das europäische Themenfeld, Bereiche, in denen gar keine Zahlen auftauchen."