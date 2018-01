Intensives Twittern über die Verhandlungen? Nicht, wenn es nach Martin Schulz geht. Bildrechte: dpa

Zügig und konzentriert, versichert SPD-Chef Martin Schulz. Die große GroKo-Show falle aus: "Bei uns wird es keine Balkon-Bilder geben, auch kein Winken huldvoll vom Palais." Ein Vorsatz, der sich halten lässt. Die parlamentarische Gesellschaft ist als Veranstaltungsort gestrichen. Die angehende GroKo trifft sich abwechselnd "zu Hause": im Willy-Brandt-Haus der SPD, im Adenauer-Haus der CDU und in der bayerischen Landesvertretung.



Balkone sind da Fehlanzeige. Wer winken will, muss laut Schulz vor die Tür: "Es wird auch kein, so hoffe ich jedenfalls, intensives Twittern von Zwischenständen aus Arbeitsgruppen geben." Ob das klappt, ist offen. Es wird Arbeitsgruppen und auch Zwischenstände geben.