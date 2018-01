Spitze gegen Basis SPD streitet um GroKo-Neuauflage

Nach dem Sondierungskompromiss von Union und SPD wird innerhalb der Sozialdemokratie um die Annahme des Ergebnisses und die Neuauflage einer Großen Koalition gestritten. Während Parteiführung und SPD-Ministerpräsidenten für die Aufnahme offizieller Koalitionsverhandlungen werben, lehnen Vertreter der Partei-Linken und der SPD-Nachwuchsorganisation Jusos eine Neuauflage der GroKo offen ab.

Gabriel wirbt für Basisbeschluss

Gabriel: "Misstrauen gegenüber der eigenen Basis." Bildrechte: dpa Der frühere SPD-Chef und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel warb eindringlich für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union. Hinsichtlich der am Freitag verkündeten Sondierungsergebnisse mit CDU und CSU sprach er am Samstag auf dem Landesparteitag der Sachsen-Anhalt-SPD in Wernigerode von einem "sehr guten Ergebnis". Zugleich warb Gabriel darum, "in die Debatte zu gehen" und "am Ende den Mitgliedern zu trauen". In dem Zusammenhang kritisierte er auch das Prozedere, dass vor einem SPD-Mitgliederentscheid zunächst ein Bundesparteitag am 21. Januar sein Votum über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der Union abgeben soll.

Nahles lässt Mitgliedschaft in Parlamentarischer Linken ruhen

Die Chefin der SPD-Bundestagsfraktion, Andrea Nahles, warb zuvor ausdrücklich um die Zustimmung des für den 21. Januar angesetzten SPD-Parteitages für GroKo-Verhandlungen.

Nahles, Schulz und Scholz plädieren für Koalitionsverhandlungen. Bildrechte: dpa Laut einem "Spiegel"-Bericht ließ Nahles mittlerweile auch ihre Mitgliedschaft in der Parlamentarischen Linken ruhen. Gegenüber dem Sprecher der Vereinigung, Matthias Miersch, habe sie ihre Entscheidung damit begründet, dass sie als Fraktionsvorsitzende Chefin aller Abgeordneten sei. In Teilen der Parlamentarischen Linken und bei den Jusos sehe man die Entscheidung als weiteren Versuch der Ex-Juso-Chefin, das Image der linken Frontfrau loszuwerden, schreibt das Nachrichtenmagazin.



Nahles hatte die Sondierungsergebnisse von CDU, CSU und SPD zuvor als fair bezeichnet. "Ich persönlich sehe das als ein Geben und Nehmen bei Verhandlungen", sagte die SPD-Politikerin am Freitagabend in den ARD-"Tagesthemen".

Scholz rechnet mit Zustimmung

Auch die SPD-Vize-Vorsitzenden Malu Dreyer und Olaf Scholz warben um die Zustimmung des SPD-Bundesparteitages zu dem Sondierungskompromiss mit der Union. Hamburgs Regierender Bürgermeister Scholz rechnet sogar fest damit, dass das Gremium grünes Licht für die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen geben wird. Auch Niedersachsens sozialdemokratischer Ministerpräsident Stephan Weil zeigte sich zuversichtlich, dass die Delegierten am 21. Januar für weitere Gespräche mit CDU und CSU stimmen werden. Allerdings sprach er sich dafür aus, in Detailfragen noch nachzubessern. Auch SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel sieht in Schwerpunktfragen "noch Luft nach oben".

Ablehnung durch Linke und Jusos