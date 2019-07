Kramp-Karrenmbauer: "Rechne nicht mit einem Koalitionsbruch." Bildrechte: dpa

Trotz der massiven SPD-Kritik sieht CDU-Chefin Annegret Kramp die Große Koalition nicht in Gefahr. Aus Sicht der Union werde es nicht zum Bruch der Koalition kommen, sagte sie am Mittwoch am Rande des Unternehmertags NRW in Düsseldorf. Zugleich forderte sie die SPD auf, ihre ablehnende Haltung zur Wahl von der Leyens als EU-Kommissionspräsidentin zu überdenken. Sie hoffe sehr, dass sich die Sozialdemokraten in ihrer sozialistischen Familie bei der Wahl im EU-Parlament dazu durchringen könnten, für sie zu stimmen. Die bisherige Verteidigungsministerin sei eine erfahrene Politikerin.