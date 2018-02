Wegen schwieriger Knackpunkte bei den Themen Gesundheit und Arbeit müssen die Verhandlungspartner jedoch am Montag in die Verlängerung gehen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach am Sonntag von konstruktiven Verhandlungen, aber auch noch einigen schweren Brocken zur Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik.