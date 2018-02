Die Parteivorsitzenden Schulz (SPD,li.), Seehofer (CSU,m.) und Merkel (CDU) am Freitag in Berlin.

Die Parteivorsitzenden Schulz (SPD,li.), Seehofer (CSU,m.) und Merkel (CDU) am Freitag in Berlin.

Die Parteivorsitzenden Schulz (SPD,li.), Seehofer (CSU,m.) und Merkel (CDU) am Freitag in Berlin. Bildrechte: dpa

GroKo-Finale Das haben Union und SPD bislang vereinbart

Hauptinhalt

Union und SPD sind auf der Zielgeraden für eine neue Große Koalition. Bei vielen Themen gibt es schon eine Einigung, aber noch sind nicht alle Themen ausgehandelt. Ursprünglich sollte der Koalitionsvertrag am Sonntag stehen, doch nun gehen die potenziellen Koalitionäre in die Verlängerung. Was ist bislang vereinbart, wo klemmt es noch – ein Überblick: