Auch die geplante Verschärfung der Mietpreisbremse stößt bei Hobusch auf wenig Gegenliebe. Dass Vermieter künftig Mietpreissteigerungen offenlegen müssen, ist in seinen Augen nicht gerechtfertigt: "Warum soll ein neu eingezogener Mieter dieses Interesse haben? Wir haben häufig Mietverhältnisse, die zehn Jahre und älter sind. Der klassische Eigentümer und Vermieter in unserem Verband hebt die Miete über diese Zeit nicht an. Dann bei einer Neuvermietung an den aktuellen Mietspiegel anzupassen und den Preis zu erhöhen, ist legitim."