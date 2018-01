Anlässlich der Landwirtschaftsmesse "Grüne Woche" in Berlin ist in der Stadt eine Protestdemonstration gegen die Agrarindustrie gestartet. Unter dem Motto "Wir haben es satt" zieht der Demonstrationszug vom Hauptbahnhof vorbei am Bundestag und dem Wirtschaftsministerium in Richtung Pariser Platz. Ein Bündnis aus Dutzdende Umwelt-, Verbraucher-, Landwirtschafts- und Entwicklungsorganisationen hat zu der Aktion aufgerufen. Zahlreiche Bauern sind mit ihren Traktoren gekommen.