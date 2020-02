Nach umstrittener MP-Wahl Große Koalition fordert Neuwahlen in Thüringen

Union und SPD in Berlin drängen auf baldige Neuwahlen in Thüringen. In einer Erklärung fordern sie eine umgehende Neuwahl des Ministerpräsidenten, danach müsse es auch eine baldige Neuwahl des Landtages geben. Den gewählten Ministerpräsidenten Kemmerich forderten sie zum Rücktritt auf, was dieser auch umgehend tat.