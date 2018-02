Koalitionsvertrag Welche Projekte für Ostdeutschland geplant sind

Wir arbeiten für Stabilität und Zusammenhalt, für Erneuerung und Sicherheit und für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in unserem Land. Die besonderen Herausforderungen in Ostdeutschland erkennen wir als gesamtdeutschen Auftrag an.

Union und SPD haben dafür in den verschiedenen Kapiteln des Koalitionsvertrags einige Ziele und Mittel untergebracht. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer äußerte sich im Ersten zufrieden, dass im Vertrag viele Punkte verankert seien, die wichtig für die neuen Länder seien: Angefangen von der Strukturwandel-Unterstützung bei der Braunkohle, über die Verkehrsinfrastruktur bis hin zur Unterstützung für Forschung und Entwicklung in den neuen Ländern.

Das Förderprogramm dafür heißt "Innovation und Strukturwandel". Geld in den Osten soll auch für Städtebau oder Wirtschaftsförderung fließen. Nicht nur die strukturell, auch die sozial Schwächeren will die Große Koalition unterstützen: ein höherer Kinderzuschlag gegen Armut, Mindestlohn für Auszubildende und die Grundrente zehn Prozent über Hartz IV – das wird auch vielen Ostdeutschen zugutekommen. Ein Härtefallfonds, der bestimmte Nachteile für Ost-Rentner ausgleichen soll, ist ebenfalls geplant.

Die Ost-Ministerpräsidenten hatten jedoch mehr Forderungen an die Große Koalition gestellt. Eine nannte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die SPD-Politikerin Manuela Schwesig, in der vergangenen Woche:

Wir können es niemandem in unseren Bundesländern erklären, warum bei uns die Altenpflegerin einen geringeren Pflege-Mindestlohn bekommt als in einer westdeutschen Stadt.

Eine Angleichung des Mindestlohns in der Pflege ist aber weiter offen: Mit dieser Frage soll sich zunächst eine Kommission befassen. Beim Thema Gesundheit geht es zudem um eine bessere Versorgung in ländlichen Regionen: zum Beispiel mit einem Regionalzuschlag für Ärzte, die dort ihre Praxis haben.

Wir haben bewusst darauf geachtet, dass es nicht immer diese geografische Teilung gibt, sondern dass wir es an harten Fakten festmachen, d.h. am Handlungsbedarf. Und wenn wir das runterbrechen, fließen nach wie vor die meisten Fördermittel pro Kopf in den Osten, wo sie hingehören, weil dort die Angleichung auch noch erfolgen muss.

Doch wer vertritt all diese Interessen in der Regierung? Von einem Ostbeauftragten steht zwar nichts im Koalitionsvertrag, aber Ministerpräsident Haseloff fordert, dieses Thema zentral im Kanzleramt anzusiedeln. Kanzlerin Angela Merkel könnte künftig auch die einzige Vertreterin mit Ost-Biografie im neuen Kabinett sein. Mit Innenminister Thomas de Maizière, der in Bonn geboren ist, aber in Dresden seinen Wohnsitz hat, geht eine starke Stimme. Ansonsten werden bisher nur westdeutsche Namen für Ministerposten gehandelt. Der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer: