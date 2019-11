Die Spitzen der Großen Koalition haben ihr ursprünglich für Montag geplantes Treffen zur Grundrente um eine knappe Woche vertagt. Ein CDU-Sprecher teilte am Sonntagabend mit, es gebe noch offene Punkte. Diese müssten im Laufe der kommenden Woche noch "sorgfältig geklärt" werden. Die Sitzung des Koalitionsausschusses werde deshalb auf den 10. November verschoben.

Zugleich versicherte der CDU-Sprecher, dass es im koalitionsinternen Streit allerdings "Bewegung in die richtige Richtung" gebe. "Die Arbeitsgruppe zur Grundrente hat wichtige Vorarbeiten geleistet und Positionen aufeinander zubewegt", sagte der Sprecher.

Ursprünglich war geplant, dass die Partei- und Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD am Montagabend den monatelangen Streit um die Ausgestaltung der Grundrente beilegen. Am Wochenende war allerdings klar geworden, dass die Positionen in wichtigen Punkten immer noch auseinanderliegen.