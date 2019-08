Die Große Koalition will verschiedene Erleichterungen für Mieter und Käufer von Wohneigentum durchsetzen. Wie Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) und Bauminister Horst Seehofer (CSU) am Sonntag in Berlin mitteilten, einigte sich der Koalitionsausschuss darauf, die Mietpreibremse bis 2025 zu verlängern.