Großer Zapfenstreich für von der Leyen

Abschied mit militärischen Ehren Bildrechte: dpa

Für das Stabsmusikkorps stand bei der feierlichen Zeremonie am Bendlerblock die von Mozart vertonte mittelalterliche Hymne "Ave Verum" und die Europahymne "Ode an die Freude" aus der neunten Sinfonie Ludwig van Beethovens auf dem Programm. Auf persönlichen Wunsch von der Leyens Wahl wurde außerdem das Wendelied "Wind of Change" der Hannoveraner Rockband Scorpions gespielt. Scorpions-Sänger Klaus Meine erklärte, er sehe in dem Song die Hoffnung auf Frieden in der Welt. Zudem stehe das Lied für den Zusammenhalt in Europa.