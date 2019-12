Dass dennoch über Abschiebungen nach Syrien diskutiert werde, sei "im Prinzip eine populistische Debatte" und offenbare "große Unwissenheit, große Unkenntnis". In Syrien gebe es derzeit nicht die notwendigen Strukturen, um aus Deutschland dorthin abzuschieben, sagte Amtsberg. Deshalb sollten auch keine "Scheindebatten" darüber geführt werden. Die Innenminister von Bund und Länder ließen in dieser Frage die gebotene Sachlichkeit vermissen.

Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. Bildrechte: dpa

Grundsätzlich sind die Grünen nicht gegen die Abschiebung von Straftätern: Amtsberg wies darauf hin, dass es generell in Deutschland "ein sehr scharfes Ausweisungsrecht" gebe. "Es ist völlig klar und da gibt es bei den Grünen auch keine zwei Meinungen: Jemand, der in Deutschland schwere Straftaten begeht, der riskiert natürlich sein Aufenthaltsrecht, seinen Flüchtlingsstatus." Dies sei "vollkommen richtig so"



Schon vor einem Jahr hatte Grünen-Chefin Annalena Baerbock sich ähnlich geäußert. Sie forderte in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung", schnellere Abschiebungen von straffällig gewordenen Asylbewerbern.