Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat die Bundesregierung aufgefordert, Arbeitsplätze in Deutschland mit neuen Klimaschutz-Impulsen zu sichern. Baerbock sagte MDR AKTUELL, es gehe darum, in welche Industriebereiche künftig investiert werde. Entscheidend sei, welche Länder bei den Klimatechnologien führend sein würden.

Wenn Deutschland auf einen emissionsfreien Motor umsteige, stelle sich die Frage, ob der Motor von deutschen Automobil-Herstellern oder in anderen Ländern gebaut werde. Deshalb sei es so wichtig, dass die Bundesregierung gesetzlich dafür sorgt, dass deutsche Hersteller in Zukunft ganz vorn mit dabei seien. Das sichere dann Arbeitsplätze in Deutschland.