Die Grünen haben auf ihrem Parteikonvent in Berlin ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. In einem am Freitagabend von den Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck vorgetragenen "Zwischenbericht" wurden Ökologie, Gerechtigkeit, Selbstbestimmung, Demokratie und Frieden als zentrale Grundwerte genannt, welche die Grünen in ihren Anfangsjahren geprägt hätten.

1979 erstmals angetreten

In Bremen zogen die Grünen 1979 erstmals in ein deutsches Parlament ein. Bildrechte: dpa Die Grünen waren in der alten Bundesrepublik erstmals zur Europawahl 1979 mit einer eigenen Liste angetreten, damals noch als Wählervereinigung. Nach der deutschen Wiedervereinigung fusionierten sie mit dem in der Endphase der DDR entstandenen Bündnis 90, einem Zusammenschluss von Bürgerbewegungen und Oppositionsgruppen, zur heutigen Partei Bündnis90/Die Grünen.

"Bündnis-Traditionen" aufgreifen

In einem neuen Grundsatzprogramm, das der Berliner Parteikonvent am Samstag erstmals beraten wird, wollen die Grünen ihrem Bekunden nach die "Bündnis-Tradition" verstärkt aufgreifen. Beschlossen werden soll das neue Grundsatzprogramm nach weiteren Beratungen an der Parteibasis dann 2020.

"Angebot zum weiterdiskutieren"

Habeck: "Öffnung in die Breite." Bildrechte: dpa Grünen-Chef Habeck nannte den in Berlin vorgestellten Zwischenbericht, "ein Angebot, um weiter zu diskutieren". Ziel sei eine "Öffnung für die Gesellschaft, die in die Breite geht". Co-Vorsitzende Baerbock unterstrich: "Eine Partei alleine wird diese Klimakrise nicht in den Griff bekommen." Mit Blick auf das Wirken der früheren DDR-Bürgerbewegung Bündnis 90 forderte sie: Es müsse darum gehen, wieder viele Menschen an runde Tische zu bekommen.

