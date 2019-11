Grünen-Co-Vorsitzender Robert Habeck hat zum politischen Umbruch in Deutschland aufgerufen und seiner Partei dabei eine Schlüsselrolle zugesprochen. Habeck sagte zum Auftakt des Bundesparteitages in Bielefeld: "Wir brauchen wieder Mut und Leidenschaft, die großen Dinge nach vorne zu bewegen." Die Ära Merkel gehe erkennbar zu Ende, und "wir wollen die Weichen mitstellen".

Die Grünen hätten in den vergangenen Jahren viele Hoffnungen geweckt. "In der nächsten Phase müssen wir aus der Hoffnung Wirklichkeit machen", appellierte Habeck. Es gehe darum, "neue Räume aufzutun" und "Perspektiven aufzuzeigen". Konkret forderte er mehr Investitionen in Bildung, Schwimmbäder, schnelles Internet und den öffentlichen Nahverkehr.