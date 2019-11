Die Grünen wollen den gesetzlichen Mindestlohn mit einer Sofortmaßnahme auf zwölf Euro pro Stunde anheben. Eine entsprechende Vorlage des Bundesvorstandes fand beim Parteitag in Bielefeld eine Mehrheit. Demnach soll sich die Höhe des Mindestlohns künftig nicht allein an der Tarifentwicklung orientieren, sondern vor Armut schützen und den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken. Die Sofort-Anhebung soll ausnahmsweise nicht der eigentlich dafür zuständigen Mindestlohnkommission überlassen werden.